Branzino The Challenge; torna ad Orbetello il torneo di pesca sportiva

Dal 1° al 3 maggio la laguna di Orbetello si prepara ad accogliere la nona edizione del Branzino The Challenge, manifestazione internazionale dedicata alla pesca sportiva da kayak che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più seguiti del settore in Europa.

La presentazione ufficiale si è svolta nella sala consiliare del Comune di Orbetello, alla presenza degli organizzatori e degli amministratori locali, che hanno evidenziato il valore dell’iniziativa sotto molteplici aspetti: sportivo, ambientale e turistico. L’evento, promosso dall’associazione Insidefishing con il patrocinio dell’ente comunale, porterà in laguna atleti italiani e stranieri per tre giornate all’insegna della competizione e della valorizzazione del territorio.

Protagonista assoluta sarà la pesca alla spigola da kayak, praticata esclusivamente con esche artificiali e secondo la formula del catch and release, che prevede la cattura e il successivo rilascio del pesce. Una scelta che punta a coniugare passione sportiva e rispetto dell’ecosistema, in un contesto naturale particolarmente vocato come quello della laguna orbetellana.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito nell’area del Circolo Canottieri, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio dedicato ad appassionati e curiosi. Oltre alla gara, il programma prevede momenti divulgativi, dimostrazioni tecniche e approfondimenti sulla sicurezza in acqua e sulle pratiche di pesca sostenibile. Non mancheranno collegamenti in diretta e contenuti multimediali con aggiornamenti costanti sull’andamento della competizione.

Dal punto di vista agonistico, i partecipanti si sfideranno in due giornate di gara, ciascuna della durata di sette ore, con classifiche sia individuali che a squadre. Le catture verranno certificate attraverso un sistema digitale: ogni pesce sarà misurato, fotografato e validato in tempo reale tramite un’app dedicata, a garanzia della tutela della fauna ittica.

Accanto all’aspetto sportivo, l’evento rappresenta anche una vetrina per il territorio. Nell’area della manifestazione sarà infatti presente uno spazio informativo dedicato alla promozione delle eccellenze locali, tra natura, cultura ed enogastronomia. Un’occasione per attrarre visitatori anche fuori stagione e raccontare la laguna in una chiave sostenibile.

La partecipazione è aperta a partire dai 14 anni e sarà possibile noleggiare le attrezzature direttamente sul posto. In palio anche un montepremi per i migliori classificati, a conferma dell’importanza e della crescita costante della manifestazione nel panorama internazionale della pesca sportiva.