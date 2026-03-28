Branzino The Challenge, torna la pesca alla spigola in kayak

Le iscrizioni alla 9ª edizione di Branzino The Challenge resteranno aperte fino a martedì 31 marzo. La manifestazione internazionale si svolgerà a Orbetello da venerdì 1° a domenica 3 maggio e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama europeo della pesca sportiva da kayak. Branzino The Challenge è considerato il più prestigioso evento di pesca sportiva da kayak in Europa ed è organizzato dall’Associazione Sportiva Insidefishing con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Orbetello. Il cuore della manifestazione sarà l’area del Circolo Canottieri di Orbetello, dove verrà allestita una vera e propria struttura di accoglienza dedicata agli atleti, agli appassionati e ai visitatori.

Qui prenderà vita un villaggio dell’evento pensato non solo come base operativa della gara, ma anche come luogo di incontro e condivisione per tutti gli amanti della pesca e del mare. La manifestazione si sviluppa nell’arco di tre giorni ricchi di attività. Accanto alla competizione sportiva sono previsti workshop, dimostrazioni pratiche e momenti dedicati alla divulgazione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla pesca sportiva e alla navigazione in kayak in totale sicurezza.

Durante l’evento saranno inoltre realizzate dirette streaming con interviste agli atleti e approfondimenti sulle novità del settore, presentate dalle aziende e dai partner che accompagnano la manifestazione. Il fascino di Branzino The Challenge nasce anche dalla sua formula unica, che unisce la passione per la pesca sportiva alla bellezza straordinaria del territorio lagunare di Orbetello.

La competizione si svolge nella laguna, un ambiente naturale suggestivo e particolarmente vocato alla pesca della spigola, dove la presenza di questa specie è garantita da un’attenta gestione ambientale in stile reservoir. In questo scenario i partecipanti si sfidano praticando la tecnica dello spinning esclusivamente da kayak, utilizzando esche artificiali e adottando la filosofia del Catch and Release, che prevede la cattura e il successivo rilascio del pesce nel pieno rispetto dell’ecosistema.

La gara prevede due giornate di competizione, ciascuna con sette ore di pesca, e una doppia classifica: una individuale e una dedicata ai team composti da due pescatori. Proprio la scelta di una competizione “no kill” ha portato all’adozione di un innovativo sistema di certificazione delle catture: le spigole vengono misurate e fotografate direttamente dagli atleti che, tramite un’applicazione sul proprio telefono, inviano in tempo reale l’immagine agli organizzatori per la validazione.

Accanto alla dimensione sportiva, l’evento valorizza fortemente il territorio. Nell’area della manifestazione sarà infatti presente il Branzino Center, un punto di accoglienza pensato per orientare visitatori e accompagnatori alla scoperta delle bellezze della zona, con suggerimenti che spaziano dai percorsi naturalistici a quelli enogastronomici.

Grazie anche al supporto dei prestigiosi partner dell’evento, Branzino The Challenge mette in palio un montepremi di grande valore economico, con un payout significativo destinato ai primi tre classificati. La competizione è aperta a tutti: l’unico requisito è aver compiuto 14 anni. Chi non possiede un kayak potrà inoltre noleggiarlo direttamente sul posto, rendendo l’evento accessibile anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da diversi Paesi, confermando la dimensione internazionale della manifestazione.

Come sottolinea Silvio Smania, presidente di Insidefishing A.S.D., questa disciplina sportiva è in forte crescita in tutto il mondo e richiama ogni anno a Orbetello appassionati da numerose nazioni, attratti non solo dalla competizione ma anche dall’eccezionale contesto ambientale della laguna. Branzino The Challenge, infatti, non rappresenta soltanto una gara di altissimo livello agonistico, ma un’esperienza capace di trasformarsi in una vera e propria vacanza per atleti e accompagnatori, tra sport, natura e scoperta del territorio.

Tutte le informazioni sulla gara e l’accesso diretto alla scheda di iscrizione sono disponibili sul sito www.branzinothechallenge.com. Aggiornamenti e novità sono consultabili anche sulla pagina Facebook Branzino the Challenge.