Bretella Cisterna – Valmontone, l’ok della Camera dei Deputati

Il decreto infrastrutture ha incassato la fiducia nella votazione alla Camera dei Deputati. Tra i provvedimenti del decreto, i finanziamenti relativi alla realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Il pontino Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, a riguardo, ha dichiarato: “Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento di 393 milioni di euro disposta dal Governo nel ‘Decreto infrastrutture’, relativamente alla realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone. L’isolamento, che da decenni costituisce il limite culturale, politico ed economico, del nostro territorio può e deve essere superato mediante questa opera come attraverso la realizzazione della Roma-Latina, che sono il simbolo di quel processo di crescita e rilancio che i nostri cittadini e le nostre imprese auspicano da sempre. I pendolari vivono quasi quotidianamente una vera e propria odissea, con il traffico paralizzato per ore e file interminabili in direzione della Capitale o verso il capoluogo pontino. Uno scenario d’altronde ben noto per chi viaggia tutti i giorni alla volta della città eterna. Mi auguro inoltre che anche l’iter per la Roma-Latina sia il più spedito possibile. In particolare l’autostrada non deve interrompersi nel capoluogo, ma proseguire anche verso il sud pontino, dove abbiamo tante ricchezze da tutelare e valorizzare. Penso al Mof e a tutto l’indotto agroalimentare, come al porto di Gaeta, strategico dal punto di vista commerciale e turistico. Ringrazio il ministro Matteo Salvini ed il presidente Francesco Rocca per l’impegno profuso per l’avvio di opere infrastrutturali così rilevanti e fondamentali per tutto il territorio pontino”.

Riportiamo anche il commento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “Una risposta concreta ai cittadini e alle imprese del Lazio da parte del Governo nel ‘Decreto infrastrutture’: lo stanziamento di 393 milioni di euro per la realizzazione della Cisterna-Valmontone. Un’arteria chiave per il rilancio di territori troppo a lungo penalizzati da politiche miopi e da vent’anni di immobilismo. Si tratta di un’opera complementare alla Roma-Latina, un’altra infrastruttura prioritaria per lo sviluppo e l’economia della Regione, su cui c’è la massima attenzione del MIT. Ringrazio il ministro Matteo Salvini per il lavoro che sta portando avanti. Grazie all’avvio di questo importante cantiere la provincia di Latina finalmente sarà dotata di un collegamento moderno, capace di valorizzare il territorio. Un’altra promessa mantenuta di cui siamo molto fieri”.