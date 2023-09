Bretella Cisterna-Valmontone, ok della Regione per l’avanzamento dell’iter

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, tramite una nota ha spiegato la situazione riguardo la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone, con l’ok della Regione Lazio all’avanzamento dell’iter per i lavori che rappresenta un ottimo segnale. Questa la nota:

“L’avanzamento dell’iter da parte del Presidente della Regione Lazio è un ottimo segnale per la nostra comunità, che da anni attende questa importante infrastruttura viaria.

Aspettiamo le procedure degli espropri dei terreni che consentiranno l’esecuzione del tracciato: sicuramente sarà un segno tangibile di un’opera che andrà a decongestionare il traffico dai mezzi pesanti e consentirà il veloce e funzionale raggiungimento della rete autostradale.

Le ricadute economiche per la nostra comunità e per l’intero territorio della parte nord della Provincia pontina sono evidenti, così come la possibilità di mettere Cisterna al centro della logistica, data l’importante presenza del nostro Polo Industriale.

Non appena avremo certezza del numero degli espropri fatti e di quelli da fare, organizzeremo un incontro pubblico aperto alla cittadinanza che insieme all’Amministrazione comunale darà forza e sostegno alla realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone”.