Bretella Cisterna-Valmontone, pubblicato il bando: via alla gara da oltre 1,1 miliardi

Entra nel vivo uno degli interventi infrastrutturali più attesi nel Lazio. È stata avviata la procedura di gara per la realizzazione della bretella tra Cisterna di Latina e Valmontone: il Ministero delle Infrastrutture ha infatti pubblicato il bando in Gazzetta Ufficiale, dando ufficialmente il via alla fase di affidamento dei lavori.

Ad annunciarlo è stato il ministro Matteo Salvini, che ha ribadito il valore strategico dell’opera per la mobilità regionale. L’investimento complessivo supera 1,1 miliardi di euro e rappresenta uno degli interventi più rilevanti per il territorio pontino.

Il progetto sarà articolato in 14 lotti, una scelta che consentirà l’attivazione simultanea di più cantieri per ridurre i tempi di realizzazione. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità tecnica rispetto al semplice ribasso.

Le offerte dovranno essere presentate entro il primo luglio in modalità telematica, mentre l’apertura delle buste è fissata per il giorno successivo.

L’annuncio arriva a poche settimane dalla visita del ministro a Latina, dove l’opera era stata presentata insieme al presidente della Regione Francesco Rocca e al commissario straordinario Antonio Mallamo. Secondo il cronoprogramma, i cantieri dovrebbero partire entro la fine del 2026, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra l’area pontina e l’entroterra e generare ricadute economiche e occupazionali.