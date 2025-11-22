Bruno alla vigilia di Catania: “C’è Gagliano, ora coraggio e determinazione”

Alla vigilia della trasferta più complicata del momento, quella del Massimino contro un Catania in grande fiducia, Alessandro Bruno ha analizzato lo stato del Latina e le insidie che lo attendono in Sicilia. Il tecnico nerazzurro è tornato sulla sconfitta con il Cosenza, ha parlato delle condizioni della rosa e ha delineato le chiavi per provare a strappare punti a una delle big del campionato.

Nel rivedere il ko dell’ultimo turno, Bruno non ha nascosto il rammarico, ma ha difeso la prestazione: “La gara con il Cosenza l’abbiamo rivista: non è stata una brutta partita… Il rammarico c’è, ma dobbiamo guardare avanti.”

Sul piano tattico, l’allenatore ha spiegato come si proverà a contenere l’enorme qualità offensiva dei siciliani: “Andiamo a Catania per una partita tosta. Servono forza, coraggio e determinazione… Per fare risultato lì serve una partita perfetta, il miglior Latina possibile.”

Capitolo infermeria: squadra quasi al completo, con un rientro pesante davanti. “Tranne l’assenza di Dutu per squalifica, ho tutti a disposizione. C’è anche Gagliano, che ci è mancato tanto e che può darci qualità davanti.”

Bruno ha poi affrontato il tema del momento offensivo nerazzurro, chiarendo che non si tratta di un problema di reparto: “Sulla fase offensiva il problema non è mai di un solo reparto… È su questi aspetti che abbiamo lavorato tutta la settimana.”

Infine, il tecnico ha confermato di percepire una squadra viva, concentrata e coinvolta: “I ragazzi mi danno sempre risposte positive… una volta individuato il problema, dobbiamo lavorare per eliminarlo il prima possibile.”