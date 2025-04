Bruno si gode la prima vittoria: “Latina compatto e solido, ora testa al Potenza

Dopo l’importante successo esterno sul campo del Picerno, Alessandro Bruno ha commentato in conferenza stampa la sua prima vittoria da allenatore del Latina. Una vittoria pesantissima, arrivata in uno dei momenti più delicati della stagione, che avvicina sensibilmente i nerazzurri alla salvezza.

«Venire a fare punti qui è complicato, ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita – ha esordito Bruno –. Siamo stati solidi dietro, abbiamo lavorato bene sulle ripartenze e sfruttato le difficoltà del Picerno a campo aperto. I gol sono arrivati proprio da queste situazioni: recupero palla e attacco diretto negli spazi. Sapevamo che loro amano palleggiare e giocano bene tra le linee, quindi ci siamo chiusi e abbiamo cercato di limitarli. Ha funzionato».

Bruno non nasconde la soddisfazione, ma rimane lucido sul percorso che attende il Latina nelle ultime due giornate. «Il nostro calendario è tosto – ha ammesso –. Potenza in casa e poi Cerignola in trasferta: due squadre forti. Ma questi tre punti sono una vera boccata d’ossigeno. Ora recuperiamo le energie e studiamo il prossimo avversario, il Potenza, che ha fatto un campionato eccezionale e gioca un calcio propositivo. Servirà una gara di grande attenzione».

Il tecnico, subentrato da pochissimo sulla panchina nerazzurra, ha anche provato a spiegare le difficoltà incontrate dalla squadra nel corso della stagione: «Il Latina era la peggior difesa e il peggior attacco del campionato prima di questa gara. Le problematiche erano evidenti. In pochi giorni ho lavorato soprattutto sulla compattezza, sulla necessità di non lasciare campo agli avversari. Difendere con meno spazio tra i reparti e con meno metri alle spalle: oggi i ragazzi sono stati bravissimi. È stata una prestazione difensiva importante, ma non solo della linea arretrata. Tutta la squadra ha partecipato: centrocampisti, attaccanti, tutti compatti e corti. Ed è questo che ha fatto la differenza».

Sulla possibilità di modificare qualcosa in vista della prossima sfida: «Vedremo. Ora analizzeremo le partite, ci sono anche squalifiche da gestire. Ma l’importante sarà mantenere questo spirito, questo atteggiamento».

Una vittoria che restituisce fiducia a un gruppo apparso spesso disorientato durante la stagione, ma che ora vede finalmente la salvezza vicina.