Un grave incidente ha scosso la quiete di borgo Sabotino. Per cause ancora da accertare, si è verificato un grave scontro tra auto, davanti alla caserma locale dei carabinieri. Feriti una donna e un uomo, con quest’ultima trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, due i veicoli coinvolti. Sul posto dispiegate due ambulanze e i vigili del fuoco, probabilmente per estrarre la donna dall’abitacolo.