Brutto incidente ad Aprilia, quattro feriti tra cui una 11enne

Un brutto incidente ha visto coinvolte quattro auto presso l’incrocio tra via Carroceto e via Udine ad Aprilia. Un tamponamento a catena con quattro feriti tra cui una bambina di 11 anni che è stata trasportata per le cure del caso al Bambin Gesù di Roma.

Stando alle prime ricostruzioni ad avere la peggio sono state per l’appunto la piccola assieme alla madre che viaggiavano a bordo della prima auto colpita nell’incidente. Donna che è stata trasportata presso il pronto soccorso di Aprilia. Sul posto sono intervenute anche altre ambulanze per prestare soccorso agi altri occupanti dei veicoli incidentali che però sono stati medicati sul posto dai soccorritori del 118.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia.