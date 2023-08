BSP Latina, la donazione dei dipendenti all’Associazione “La Rete di Pontinia”

I dipendenti della BSP Pharmaceuticals di Latina hanno raccolto e portato una donazione all’ASD La Rete di Pontinia, la Onlus che da tempo si occupa del mondo della disabilità.

Nata nel 2000 e fortemente radicata sul territorio, portata avanti con successo in sinergia con tutte le famiglie che hanno trovato il coraggio di “uscire allo scoperto” per cercare di migliorare la qualità della vita dei propri figli, dar loro pari opportunità, uscire dall’emarginazione e dal disagio.

Le attività svolte nell’associazione abbracciano diversi ambiti, dal teatro ai laboratori artistici ai corsi di informatica, con particolare attenzione al settore dello sport.

“Ringraziamo – spiegano i vertici dell’Associazione – l’azienda Bsp Pharmaceuticals per il dono prezioso che ci ha fatto, ora siamo in grado di sistemare il defibrillatore fermo da tre anni e di comprare abbigliamento sportivo per i nostri ragazzi e delle maglie di rappresentanza per tutti i volontari che con amore incondizionato sostengono i ragazzi.

commentano i responsabili dell’associazione. Gli atleti svolgono attività sportiva dal 2003 praticando atletica leggera, canoa, dragon boat, canottaggio, bowling, bocce, aeromodellismo. Al momento abbiamo 35 atleti regolarmente tesserati.

Lo scopo dei nostri progetti è quello di aumentare le opportunità d’integrazione sociale ma anche di garantire il benessere della persona disabile, sviluppare e valorizzare le potenzialità e le autonomie di ciascuno nel rispetto del processo evolutivo individuale”.

Quanto alla donazione, “si tratta di un fondo di solidarietà -fanno sapere dall’azienda- che ogni anno viene incrementato da quote orarie donate dai dipendenti aderenti e da pari quote donate dall’azienda e destinato a iniziative benefiche interne o esterne”Questa iniziativa è stata deliberata in data 24/07 dal Comitato di Bsp per la Vita .

Davvero una sorpresa gradita e accolta con entusiasmo da tutta l’Associazione La Rete.