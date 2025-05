Buca di Cisterna, nell’area dell’ex Consorzio Agrario sorgerà un complesso residenziale

L’Ufficio tecnico del Comune di Cisterna ha rilasciato il permesso a costruire alla società Gi.Si. Immobiliare srl che realizzerà il complesso residenziale, con al piano terra attività commerciale, alla cosiddetta “Buca di Cisterna”, quella dove un tempo insisteva il Consorzio Agrario lungo Corso della Repubblica. Una delle ferite della città di Cisterna sta dunque per chiudersi con l’avvio dei lavori al centro della città, su un futuro complesso che vedrà al piano terra una galleria commerciale, poi quattro piani di appartamenti, e un parcheggio interrato a servizio.

I lavori riguarderanno anche la riqualificazione delle aree limitrofe, come via San Rocco che si trova nella parte retrostante la futura realizzazione, e via Carlo Goldoni.

Come noto, l’iter lungo e complesso si era sbloccato quando la Giunta regionale, nel dicembre del 2022, aveva deliberato il programma integrato di intervento, in variante allo strumento urbanistico, per la riqualificazione dell’area dell’ex Cinema Luiselli, Consorzio Agrario e dello spazio antistante la sede comunale, arrivato dopo un’inerzia durata 20 anni, ed ora è tutto pronto per la definitiva rivitalizzazione delle due aree centrali della nostra città, le cosiddette “Buche di Cisterna”.

Gli interventi sull’altra buca, ovvero la cosiddetta “Buca comunale” sono in procinto di ultimazione con la realizzazione di un parcheggio multipiano e di una Sala Polivalente.

La Sala Polivalente nella “Buca comunale” si appresta a diventare un punto di incontro e un centro culturale per la comunità con la pubblicazione, nei giorni scorsi, dell’avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la futura concessione di questo immobile che l’Amministrazione comunale si augura possa corrispondere all’idea di riavere finalmente a Cisterna un cinema-teatro.

“Con questo ultimo atto – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli – chiudiamo definitivamente la storia delle Buche di Cisterna, sicuramente uno dei problemi più grandi della nostra città. Una storia, quella delle cosiddette Buche, che ha rappresentato in modo dispregiativo e per generazioni, la nostra cara cittadina. Ci sono adulti cisternesi che erano bambini e sono cresciuti con queste immagini negli occhi: due grandi cantieri aperti e fermi al centro di Cisterna. Oggi finalmente si chiude questa brutta storia, una storia che rivendicava giustizia per Cisterna da venti anni. Tutto questo non a parole, promesse o slogan come in precedenza, ma con atti concreti e definitivi anche grazie alla collaborazione con la società proprietaria dell’area, e all’enorme lavoro dell’Ufficio tecnico comunale.

Le future generazioni non avvertiranno più lo scempio vissuto dalle precedenti e sentiranno parlare delle cosiddette Buche come di un racconto, perché loro invece godranno di una nuova piazza pubblica, un nuovo parcheggio e una nuova Sala culturale per aggregarsi e stare insieme; senza contare poi che la strada principale di Cisterna, Corso della Repubblica, tornerà libera dagli steccati e dalle delimitazioni dell’area di cantiere”, hanno concluso il Sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici Andrea Santilli.