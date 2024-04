Buche di Cisterna, al via i lavori di riqualificazione davanti al Comune

Partiranno sabato prossimo, 27 aprile, i lavori di riqualificazione della Buca davanti al Palazzo comunale di Cisterna. Con apposita ordinanza della Polizia Locale, è stato regolamentato il divieto di sosta, con rimozione forzata, e il divieto di circolazione dal 27 aprile 2024 al 30 aprile 2026, per consentire “lo svolgimento dei lavori di rivalorizzazione e rifacimento dell’area di sosta compresa tra via Carducci, via Zanella e via San Pasquale”.

Dopo 20 anni, quindi, inizia finalmente il cantiere delle cosiddette Buche di Cisterna, partendo dall’opera pubblica, ovvero la Buca davanti al Palazzo comunale che prevede la realizzazione della Sala Polivalente e del parcheggio, come previsto dalla Convenzione urbanistica sottoscritta il 12 luglio 2023 tra il Comune di Cisterna e la Gi.Si Immobiliare srl.

Alla futura Sala Polivalente si accederà ricostituendo il vecchio percorso d’ingresso, il camminatoio da Palazzo Caetani, lato Biblioteca “Adriana Marsella”. Inoltre, sarà realizzata un’area adibita a spazio arredato, una pavimentata e una a verde pubblico. Nel piano interrato, un ampio parcheggio.

Solo successivamente, in stato di avanzamento dei lavori sull’area comunale, la società potrà procedere all’inizio dei lavori sull’area privata ovvero la Buca dell’ex Consorzio Agrario.