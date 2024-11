Bufera ABC, prime deposizioni: Ascoli si difende dai capi d’accusa

Si è difeso cercando di smontare le accuse mosse dal Pm l’ex direttore generale di Abc Silvio Ascoli, interrogato dal gip del tribunale di Latina Laura Morselli ieri mattina nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’azienda dei rifiuti ABC per quanto riguarda presunti favoritismi per l’affidamento di alcuni appalti. Si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere gli altri indagati Paola Del Mastro, responsabile amministrativa dell’area gare e acquisti e Stefano Berna, responsabile del settore officina.

Ascoli, nella sua lunga difesa di ieri, coordinata dall’avvocato Lauretti, ha messo in luce come la gara d’appalto finita nella bufera fosse di urgenza massima ed è anche per questo motivo che, stando alle intercettazioni telefoniche, il dirigente avrebbe richiesto un ritocco al bando di gara.

Da oggi e nei fino a martedì prossimo toccherà agli altri indagati per i quali sono state chieste delle misure interdittive, ossia gli imprenditori Emilio Tullio, Paolo Silingardi, Franco Fioroni e Paolo Picicco