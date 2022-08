Bufera colpisce il litorale pontino, ingenti danni da Sabaudia a Borgo Grappa

Pioggia, vento e forti temporali hanno colpito nella notte le zone del capoluogo, tanti i disagi da Sabaudia a Borgo Grappa dove i danni sono stati ingenti.

Dalla mezzanotte in poi una vera e propria tromba d’aria si è abbattuta sul litorale, dall’ area del Lago di Fogliano a Bella Farnia, passando per Borgo Grappa. Sono stati molti i danni: alberi sradicati, allagamenti, auto distrutte e famiglie che tutt’ora si trovano senza corrente. Molteplici le segnalazioni al personale dei Vigili del Fuoco che ha lavorato senza sosta per la rimozione degli alberi caduti.

Sulla Pontina, sempre a causa dei rami ed alberi caduti che hanno bloccato la corsia, è rimasto chiuso il tratto di strada al km 82,700 a Sabaudia. Disagi anche sull’Appia a Pontinia dove anche alberi e rami hanno paralizzato la viabilità.

Una notte senza sosta per i soccorritori del 115 che hanno dovuto rispondere ad oltre 300 segnalazioni di soccorso. Numeri altissimi che hanno fatto si che, oltre alle squadre della provincia, venissero impegnate anche altre squadre provenienti dai Comandi di Roma, Frosinone e Terracina. Sono stati circa 100 gli interventi espletati dai vigili del fuoco da questa notte, lavoro che vedrà impegnati ancora i soccorritori che hanno ancora, circa 200 chiamate in attesa. Gli interventi riguardano non solo la caduta di alberi in strada ma anche tetti divelti, pali della luce pericolanti ed insegne di negozi pericolanti.

Nel frattempo il Centro Funzione del Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla ancora per le prossime 12 ore per quanto riguarda il nostro territorio, dove si prevedono altre precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.