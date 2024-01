Buffalos Latina, Alessandrini vince la Coppa Italia Tackle

Mario Alessandrini, talentuoso giocatore dei Bufali Latina e membro del Coaching Staff della squadra Open Senior di Flag, vince la Coppa Italia Tackle di Football Americano in prestito con i Marines Lazio.

Nella bellissima cornice dell’Otel Stadium di Firenze , i Marines Lazio, primi nel girone con 7 Vittorie, hanno affrontato i Giaguari Torino, anch’essi primi nel proprio Girone Nord.

Un match giocato per tutti e 4 i tempi, con i Giaguari subito in testa con una bellissima giocata di Finali, sarà invece il nostro Alessandrini, in prestito per questa Competizione ed alla sua prima apparizione in un torneo ufficiale di Tackle , ad aprire le danze di rimonta della squadra Capitolina, penetrando la catena difensiva torinese per il primo TD dei Marines.

Il botta e risposta tra le due squadre continuerà per tutti i tempi di giochi, ed il finale è degno di un film, con i Giguari che recuperano i Marines portandosi a -3 punti a 30 secondi dalla fine e 4 tentativi dalle 14 yard, ma un importante intercetto della Difesa Laziale regala Coppa Italia ai Marines, che mancavano il trofeo dal 2008.

Neanche il tempo di Festeggiare, che Alessandri sarà nuovamente disponibile nelle schiere dei Latina Buffalos per le imminenti competizioni Flag primaverili, con la possibilità di disputare, parallelamente, anche il campionato di prima divisione Tackle, sempre in prestito con i Marines Lazio