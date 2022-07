Buffalos Latina, esordio dolceamaro nella prima al Flag Football

E’ stato un esordio senza lieto fine per la squadra pontina nel campionato Open di Flag Football 2a Divisione; la compagine pontina, sul campo di casa, scelto dalla FIDAF come sede inaugurale per il girone SUD e CENTRO, ha concluso la prima giornata con una vittoria e due sconfitte.

Nel primo match in programma alle ore 10.30, i Latina Buffalos hanno affrontato i Caserta Bandits. Subito in vantaggio, i ragazzi di coach Dalla Senta hanno mantenuto il risultato per tutto il primo parziale di gara, andando a segnare poi un ulteriore touchdown proprio sul finale, ma quest’ultimo verrà poi annullato dal Giudice di campo. La paura intervenuta tra il primo e secondo tempo non ha però aiutato la squadra, rientrata in campo spenta e stanca fisicamente, regalando di fatto agli avversari il risultato finale (7-19).

Alle ore 14 la squadra è tornata in campo per affrontare i Briganti 82 Napoli. Un match giocato ad armi pari, vinto da Latina grazie alla ritrovata forma fisica ed un maggior turn-over degli atleti tra un drive e l’altro, consentendo il recupero fisico degli stessi. Risultato finale 19-18.

Terzo match in programma alle ore 16.30 con gli Achei Crotone, squadra anch’essa giovane in questo campionato ma con alle spalle giocatori di importanza internazionale, come Alex Hutanu, rientrato dopo un’esperienza in Francia, e Sabrina Loiacono, fresca di Nazionale Femminile e da poco rientrata dai World Games in Alabama. Partita a senso unico per Crotone, che chiuderà il match con il risultato finale di 39-7.

Ai nostri microfoni sono intervenuti il DS Alex D’Amico, l’Head Coach Alessandro Dalla Senta, il Defense Coordinator Lorenzo Dalla Senta Lorenzo e Martina Borgese, una delle tre ragazze che hanno scelto di unirsi ai Bufali Latina e che tanto bene sta facendo negli ultimi incontri fino ad oggi.

D’Amico, ci può raccontare questo esordio?

D’Amico (DS): Al di là del risultato finale, possiamo solo essere felici di quanto accaduto. Nessuno nell’ambiente avrebbe puntato sulla partecipazione della nostra squadra al campionato, e, probabilmente, nessuno avrebbe pensato di poter addirittura vincere.

Ma ci siamo riusciti e non possiamo che fare tesoro di questo.

Ad inizio partita ho parlato ai ragazzi nello spogliatoio, un semplice ringraziamento per quanto stanno costruendo quest’anno, considerando i pochi elementi presenti da Settembre e pensando invece a quanti atleti hanno deciso di unirsi a noi da Gennaio 2022; grazie all’impegno di tutti ci ritroviamo per la prima volta ad avere il roster completo a Luglio, partecipando così, per la prima volta nella storia della società, al Campionato di II Divisione.

In questo colloquio, ho visto nei loro occhi la motivazione per giocarcela fino alla fine, una scintilla mai vista nelle precedenti trasferte, e infatti, a prescindere dal risultato, questa voglia di far bene si è assolutamente vista in campo.

Abbiamo giocato con assenze importanti, ma nonostante ciò la squadra ha tenuto duro malgrado la mancata preparazione atletica per giocare a certe temperature, grazie anche al ritorno di giocatori importanti come Tovo, Pilone e Krivokapic, e dello sforzo atletico di Carpene, D’Ambrosio e Frerè.

Coach A. Dalla Senta, come è stato questo esordio nel doppio ruolo di allenatore e giocatore?

Dalla Senta A. (HC): Una emozione forte! E’ stato un grande onore aver rappresentato la squadra al suo esordio storico in campionato e nella sua prima vittoria nella stessa competizione. Posso essere solo soddisfatto di quanto espresso in campo; sicuramente resta un po’ di rammarico per qualche defezione che non ci ha permesso di lavorare con cambi continui in modo da preservare le energie. Dal prossimo incontro del 31 Luglio avremo a disposizione in rosa alcuni giocatori che aiuteranno a migliorare il nostro score.

L. Dalla Senta L., Defense Coordinator, come pensi sia andato questo esordio?

Dalla Senta L. (DC): La partita di domenica mi lascia con l’amaro in bocca. Pecchiamo molto dal punto di vista atletico, che a sua volta condiziona la concentrazione in campo. E’ un peccato, perché quando invece siamo a piene batterie giochiamo bene non lasciando nulla agli avversari. Siamo al corrente di questa difficoltà e ci stiamo lavorando per migliorare; la partecipazione al campionato non rientrava tra i nostri obiettivi stagionali, per cui la preparazione invernale non è stata gestita in vista dei match estivi in cui siamo coinvolti. E’ un aspetto su cui stiamo lavorando in vista della prossima stagione.

Menzione speciale per Martina Borgese, che si e’ ben comportata in campo.

Ciao Martina, complimenti per una partita perfetta; ti abbiamo visto molto concentrata e determinata, raccontaci la tua esperienza.

Borgese M : Esatto, ero molto concentrata e determinata a dare un contributo positivo alla mia squadra. Volevo dimostrare a me stessa il frutto di questi mesi intensi di allenamento, siamo migliorati tantissimo da inizio anno, e sono convinta che nelle prossime partite andremo sempre meglio se continuiamo a lavorare come già stiamo facendo.

Attualmente la classifica di girone vede Crotone a punteggio pieno, seguono Latina, Caserta e Napoli a pari punti.

CLASSIFICA SUD (485)

Team PG W L T PF PS DP Punti 1° RVL Achei Crotone 3 3 0 0 102 51 51 6 2° Briganti 82 Napoli 3 1 2 0 78 62 16 2 2° Bandits Caserta 3 1 2 0 43 67 -24 2 2° Bufali Latina 3 1 2 0 33 76 -43 2

Prossimo appuntamento Domenica 31 Luglio a Roma, con i seguenti match :

Girone SUD

ORARIO SQUADRE 10:30 Bufali Latina – Bandits Caserta 11:40 Briganti 82 Napoli – Mida Achei Crotone 12:50 Bandits Caserta – Mida Achei Crotone 14:00 Bufali Latina – Briganti 82 Napoli 15:20 Bandits Caserta – Briganti 82 Napoli 16:30 Bufali Latina – Mida Achei Crotone

Convocati del 17/07/22

Offense : Frerè – D’Amico – Carpene – Pilone – Tovo – Dalla Senta A.

Defense : Marego – Rossetto – Franzese – Maggiacomo – Sampaolo – Borgese – D’Ambrosio – Krivokapic – Dalla Senta L.