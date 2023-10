Buffalos Latina, il flag football è sport olimpico!

Il Board del comitato Olimpionico Nazionale, ha dato parere positivo all’aggiunta di cinque nuovi sport per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, tra queste spicca anche il Flag Football, rappresentato nella nostra provincia dai Buffalos Latina, militanti in Seconda Divisione Nazionale.

Che cosa è il Flag Football?

È uno sport completo, inclusivo, di squadra, dove ragazzi e ragazze possono giocare assieme nella stessa squadra e dove il contatto fisico non è contemplato, essendo considerato un fallo. Ma non solo, la sua particolarità è anche l’aspetto strategico, perché la mancanza di contatto, comporta uno studio importante sugli avversari e sui tempi di gioco, come se ci si trovasse su una scacchiera.

Si gioca 5 contro 5, e l’obiettivo per la squadra di attacco è di fare meta, o per meglio dire, Touch Down, mentre i difensori hanno il compito di fermare l’azione, semplicemente, rubando la bandierina (da cui il termine flag), posta sul pantaloncino degli avversari.

La Nazionale Italiana è tra le squadre più forti al Mondo, basta pensare che nell’edizione 2023 dei Word Games è tornata a casa con la Medaglia D’Argento, seconda solamente agli Usa (dove questo sport è Nazionale). Anche la Nazionale Under 18 e Femminile rientra tra le prime 6 al Mondo. In questi giorni peraltro si stanno tenendo i Champions Bowl , una competizione Europea che raccoglie i migliori club, tra cui spiccano diverse società Italiane , maschili e femminili.

“Abbiamo quindi l’occasione come società e come Città, di poter contribuire e rappresentare nei prossimi anni i nostri Atleti in ambito Nazionale ed Internazionale, Maschile e Femminile, attraverso le Olimpiadi e le diverse competizioni della Nazionale Italiana “ Blu Team”, oltre che con gli eventi Nazionali come il Campionato e la Coppa Italia” le parole dei Buffalos Latina.