Buffalos Latina, prosegue il cammino verso la Coppa Italia Flag Senior

La Coppa Italia Flag Senior Open si avvicina ed i Latina Buffalos sono pronti a sfidare i loro avversari in un girone che si prospetta molto competitivo. La squadra si è impegnata particolarmente per prepararsi per questo torneo, affinando tattiche e tecniche durante il test match di domenica scorsa presso il Campo Sportivo di Borgo Piave.

Durante l’amichevole interna svolta domenica scorsa 12 Marzo al Campo Sportivo di Borgo Piave, il centro Alex D’Amico è salito in cattedra dimostrando l’andamento positivo delle ultime uscite ufficiali, arrivando ad uno score personale di 44 punti.

Di livello anche la prestazione di Alessandrini Mario, nel duplice ruolo di quarterback e di Safety nella fase difensiva, dando compattezza a quest’ultima nelle coperture sul gioco profondo.

Risultati incoraggianti per quanto riguarda l’attacco, ormai rodato e sempre più fiducioso.

Sotto l’aspetto difensivo , il Coordinatore Dalla Senta Lorenzo ha lavorato molto sul turnover , testando molte combinazioni rispetto all’offerta del Roster amplio a disposizione.

La Coppa Italia vedrà i Buffalos sfidare alcune delle migliori squadre di tutto il territorio nazionale, tra cui i Raiders Roma, che sono stati finalisti della competizione nella scorsa stagione. Tuttavia, la squadra di Latina non si farà intimidire da questa sfida e guarda avanti con grande entusiasmo alle partite che li aspettano.

I Buffalos inoltre hanno già avuto modo di incontrare i Volsci Velletri, la squadra vicina di casa, nel recente Christmas Bowl del 18 dicembre 2022, in cui hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 39-33. I due club si conoscono molto bene e hanno già giocato diverse volte in passato, così come i Ronin Ortona, affrontati la scorsa stagione sempre nel girone di Coppa Italia.

Non c’è invece precedente storico con gli Sharks di Palermo, squadra molto compatta e con ottime individualità maschili e femminili, visionata durante il Final Bowl di Grosseto.

Il girone di Coppa Italia vedrà i Buffalos giocare sempre in casa in quanto società ospitante, ed i match-day si terranno Domenica 26 marzo, il 23 aprile e il 14 maggio.

La società spera di vedere un gran numero di tifosi al Campo Sportivo di Borgo Piave già dalla prima partita, il 26 marzo. I Buffalos vogliono onorare la fiducia dei loro sostenitori, dimostrando il loro impegno e la loro dedizione in ogni partita, consapevoli degli avversari e degli obiettivi stagionali.