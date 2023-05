La formazione senior dei Latina Buffalos non riesce ad accedere per un soffio alle Finals di Coppa Italia FIDAF. Il bottino finale della competizione è di 2 Vittorie e 6 Sconfitte, confermando il risultato dello scorso anno, ma mostrando grandi miglioramenti in termini di preparazione, numeri e partecipazione del roster.

Sul campo amico di Borgo Podgora, nel primo incontro della giornata, la squadra Pontina passa subito in vantaggio contro i Volsci Velletri, ma si vede rimontare e superare alla fine del primo tempo. Fondamentale l’intervallo, che consente a Coach Dalla Senta di riscostruire il reparto difensivo, capace nel secondo tempo di arginare gli attacchi avversari, aiutando il reparto offensivo a ribaltare il risultato portando a casa la vittoria nel Derby (Bufali 31 – Volsci 24)

Nel secondo match in calendario, contro i Raiders Roma, un ampio turnover ha permesso di accumulare esperienza e minuti alle Seconde Linee, che, nonostante il risultato finale, hanno ben dimostrato durante tutto il match. Di Arcaro Teresa il TD della Bandiera (Bufali 6 , Raiders 55)

L’Ultimo match in programma, contro gli Sharks Palermo, è stata una sfida al cardiopalma, decisiva per entrambe per il piazzamento finale nel girone e per l’accesso alla successiva fase finale.

Una partita giocata alla pari fino a poco dopo l’intervallo, in cui gli Squali Palermitani hanno bloccato il gioco offensivo dei Bufali, giocando con una difesa solida ed attenta.