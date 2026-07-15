Bullizzata a scuola dalle compagne, tre ammonimenti del Questore

Tre studentesse del pontino sono state formalmente ammonite dalla Questura di Latina poiché responsabili di reiterate condotte di bullismo ai danni di una compagna, frequentante la stessa classe delle giovani.

Minacce, pressioni psicologiche, tentativi di isolamento e altre condotte aggressive, tutte poste in essere per costringerla ad assumersi la responsabilità di un episodio disciplinare che non le apparteneva: queste le principali accuse rivolte alle tre bulle che, nel corso dell’anno scolastico tutto, hanno perpetrato nei confronti della vittima.

Gli accertamenti delle autorità hanno evidenziato ulteriori azioni intimidatorie, tra cui l’invio di messaggi minacciosi, il coinvolgimento di altri studenti nelle condotte persecutorie e l’indebito accesso al telefono cellulare della vittima, con conseguente controllo dei relativi contenuti e dei profili social.

Nonostante i tempestivi interventi educativi e di sensibilizzazione attivati dall’istituzione scolastica, le condotte sono proseguite, determinando nella giovane vittima un profondo stato di ansia e disagio psicologico, con ripercussioni sulla serenità della vita scolastica e personale.

Cos’è l’ammonimento?

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo di natura preventiva emesso dal Questore. Ha lo scopo di “avvertire” l’autore di comportamenti molesti (come stalking, violenza domestica o cyberbullismo) di cambiare condotta. Funziona come un ultimatum formale per evitare conseguenze penali più gravi.

Questa misura si applica in casi specifici prima che si arrivi a un vero e proprio processo penale. L’obiettivo è bloccare le molestie sul nascere e offrire un percorso di recupero.