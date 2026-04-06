Una Pasquetta dal sapore più amaro che dolce per il Latina: il pareggio ottenuto su un campo difficile come quello del Cerignola è positivo, ma i successi delle rivali dirette riportano i pontini pericolosamente vicini alla zona play out.

Un vero peccato, perché l’1-1, per quanto visto in campo, premia maggiormente gli ospiti rispetto ai pugliesi, messi in difficoltà fin dai primi minuti dall’intraprendenza del Latina. Protagonisti Riccardi e Fasan, subito in evidenza al 3’ con una combinazione conclusa da un destro a giro dell’attaccante, respinto dal portiere. Lo stesso estremo difensore si fa sorprendere al 28’ da un tiro-cross di Riccardi che si stampa sulla parte alta della traversa.

La buona partenza trova meritata concretizzazione grazie a un errore in uscita di Vitale, che perde palla a favore di Tomaselli: da lì nasce l’azione rifinita da Parigi e Fasan, che con uno scavetto seguito da un destro al volo firma lo 0-1 per il Latina.

Nel finale del primo tempo è ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa dalla distanza, con Riccardi che impegna Alessandro Russo, protagonista anche al 3’ della ripresa sul colpo di testa di Marenco.

Con il passare dei minuti, però, arriva la reazione del Cerignola: una bella azione personale di Luca Russo, allenato da Maiuri, porta all’assist per Ruggiero, completamente libero di battere a rete e siglare il gol del pareggio.

Nel resto della gara succede poco, ma sarà fondamentale quanto accadrà nelle prossime tre partite: due tra le mura amiche e una in trasferta, con l’obiettivo di conquistare la salvezza diretta.

Volpe

“È un punto che ha valore, soprattutto per come è maturato e per il contesto. Sapevamo di affrontare una squadra solida su un campo complicato, dove storicamente tutti fanno fatica. La squadra ha interpretato bene la gara, con personalità e attenzione, portando a casa un risultato positivo.”

“Sono soddisfatto. Il primo tempo è stato di grande livello, per intensità, qualità e gestione del gioco. Nella ripresa è normale che gli equilibri cambino, anche per la reazione degli avversari. Sicuramente c’è stata meno energia, perché mercoledì ci siamo giocati una finale e qualcosa a livello fisico lo abbiamo pagato considerando anche che oggi c’è stato il primo grande caldo. Abbiamo stretto i denti, sofferto tutti insieme, perché era troppo importante portare a casa punti per la nostra classifica e per il nostro obiettivo.”

“È un punto che fa classifica. Adesso però lo sguardo va subito alle prossime gare: abbiamo due partite in casa che saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Mi auguro davvero che Latina ci dia una mano, che la gente venga allo stadio e ci sostenga: abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico, che in questo momento può fare la differenza e aiutarci a raggiungere il traguardo.”

Audace Cerignola – Latina Calcio 1-1

Cerignola: Russo, Todisco, Russo (89′ Ballabile), Vitale (89′ Iervolino), Martinelli, Gambale, Paolucci, Ligi, D’Orazio (74′ Tarantino), Cretella, Ruggiero (74′ Spaltro). A disposizione: Fares, Iliev, Ntampizas, Di Tommaso, Gasbarro, Moreso, Nanula, Bassino, Cocorocchio, Ianzano, Labranca. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Latina: Basti, Ercolano, Riccardi (85′ Pellitteri), Marenco, Dutu, Fasan (67′ Cioffi), D’Angelo (67′ Lipani), De Ciancio, Tomaselli (85′ Calabrese), Vona, Parigi. A disposizione: Iosa, Porro, Scravaglieri, Sylla, Pace, Di Giovannantonio, Hergheligiu, De Marchi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Carlo De Luca di Merano.

IV Uomo: Dario Acquafredda di Molfetta.

FVS: Arli Veli di Pisa.

Marcatori: 32′ Fasan (L), 56′ Ruggiero (C)

Ammoniti: 8′ Cretella (C), 80′ Martinelli (C)

Angoli: Cerignola 5 – 3 Latina

Recuperi: 2′ pt / 6′ st