Buon sangue non mente, Ganz rasserena il Latina nel finale

Un acuto di Ganz al novantesimo decide il confronto tutto laziale tra Latina e Viterbese. Vittoria di misura in inferiorità numerica. Al 5’ Rasoiata di Bordin su punizione, ci arriva con le dita Bisogno, che sul corner successivo dello stesso Bordin, si proietta sotto la traversa a levare dalla porta la deviazione di Calabrese con il piatto destro. La partita poi si spegne, la Viterbese protegge bene il campo e con il passare dei minuti tenta anche veloci ripartenze a conclusione di un primo tempo lento e noioso.

Ripesa in apprensione

Prima vera occasione per la Viterbese al 6’ della ripresa, Pavlev da destra crossa basso per Polidori, girata immediata a lato non lontana dal primo palo. Lopez pensa ad una ripresa più audace e mette peso in attacco con Marotta al posto d’ D’Uffizi. Di Donato pensa invece di ridisegnare centrocampo e attacco, complici gli inserimenti dei nuovi Furlan e Ganz, che subentrano a Barberini e Fabrizi. Resta la stessa solfa di gara, interrotta dal break di Bordin che a destra al 24’ recupera d’imperio palla, dal fondo punta all’inserimento sul secondo palo di Sannipoli, male l’impatto ed occasione sfumata. Altri ricambi in casa Viterbese. Fuori Andreis (infortunato) per Jallow e Polidori per Barillà. Al 37’ guizzo di Jallow sulla sinistra,in area per l’accorrente Rodio, destro alto e grossa opportunità. Come è ghiotta l’occasione al 39’, punizione di Barillà, stacca Riggio e sfera alta sulla traversa.

Finale a sorpresa

Nel finale il Latina è costretto a chiudersi dall’ espulsione di Calabrese, che becca il secondo giallo. Seppure con l’uomo in meno il Latina si spinge in avanti e viene premiato. Al 44’ Di Livio trova Ganz, girata dal limite dell’area piccola che termina alto. Azione in fotocopia un minuto dopo. Peschetola ancora per il figlio d’arte, spalle alla porta, tiro base del palo e rete che decide il match.

LATINA – VITERBESE 1-0

LATINA (3-5-2): Tonti; Cortinovis (21’pt De Santis), Esposito, Calabrese; Sannipoli, Barberini (15’st Furlan), Bordin, Riccardi (1’st Di Livio), Carissoni; Belloni (38’st Peschetola), Fabrizi (15’st Ganz). A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Celli, Peschetola, Nori, Gallo. All. Di Donato

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Monteagudo, Devetak; Pavlev, Andreis (33’st Jallow), Megelaitis, Rodio, Semenzato; Polidori (33’st Barillà), D’Uffizi (13’st Marotta). A disp. Dekic, Rabiu, Mastropietro, Mbaye, Spolverini, Cats, Montaperto. All. Lopez

ARBITRO: Maggio di Lodi

ASSISTENTI: Conti di Seregno – Moroni di Treviglio

4° UOMO: Criscuolo di Torre

MARCATORE: 45’st Ganz

NOTE: espulso al 40’st Calabrese per doppia ammonizione. Ammoniti De Santis, Ganz, Pavlev, Megelaitis, Monteagudo. Angolo 5-2. Rec. pt. 2’, st 5’.