Bus esce fuori strada a Formia, muore un anziano: 3 i feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina lungo la strada che collega Maranola a Castellonorato, nel territorio di Formia. La vittima è Gemmino Filosa, 87 anni, residente nella frazione di Trivio, che si trovava a bordo del bus uscito improvvisamente di strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’anziano non è stato possibile fare nulla.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche l’autista del mezzo, un uomo residente a Itri, e altri due passeggeri. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove sono stati affidati alle cure dei sanitari. Le loro condizioni sono attualmente in fase di valutazione. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Secondo una prima ipotesi, ancora tutta da verificare, il conducente potrebbe essere stato colto da un malore pochi istanti prima che il bus uscisse dalla carreggiata. Un elemento che dovrà essere confermato dalle indagini, insieme all’esatta ricostruzione delle fasi che hanno preceduto l’incidente.