Bus precipita in un dirupo nelle Filippine, tra le vittime una famiglia pontina

Forse un guasto ai freni, ed un volo di decine di metri che non ha lasciato scampo ai 18 passeggeri che viaggiavano a bordo del bus precipitato in un dirupo nelle Filippine.

Tra le vittime anche un’intera famiglia di immigrati, da anni residente a Latina. Padre, madre, figlia di 10 anni ed un bimbo di appena un anno: una vera e propria tragedia che ha creato sgomento tra la comunità pontina.

Erano partiti per tornare nelle Filippine dove avrebbero passato le feste di Natale e Capodanno, come ogni anno vicini alla famiglia. Un viaggio che si è trasformato in una tragedia inspiegabile.