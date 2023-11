C5 Serie B maschile: Cade il Latina Sport Academy

Le assenze frenano il Latina Sport Academy, battuto 4-2 dal Mama Futsal

A Scafati decisiva una partenza in sordina dei nerazzurri, orfani di tre titolari.

L’impresa in trasferta non è riuscita al Latina Sport Academy nella sesta giornata del campionato di serie B maschile. I nerazzurri, di scena a Scafati, si sono arresti al Mama Futsal San Marzano con il punteggio di 2-4. Sul match hanno pesato le assenze di tre inamovibili del calibro di Miele, Spinelli e Miserina, ai quali si è aggiunto in extremis anche il prezioso Chiavegato. Ad incidere realmente sul risultato, però, è stato l’avvio in sordina della squadra di Bruzzese, in difficoltà su un terreno di gioco dal fondo poco affidabile e alle prese con i ritmi spumeggianti dei padroni di casa. Fatto sta che dopo appena sette minuti Latina si è ritrovata sotto di tre reti, una delle quali propiziata da una sfortunata deviazione di El Makane; la formazione pontina ha provato a reagire ma si è vista annullare un gol per una decisione discutibile dell’arbitro e nel finale di frazione, dopo almeno due interventi decisivi del portiere campano, ha subito il poker per un’altra autorete, stavolta di Jimenez. Nella ripresa si è tentato il tutto per tutto, Varano e Jimenez hanno accorciato le distanze ma questo non è bastato a riaprire la gara. A Chinchio e soci non resta dunque che concentrarsi sul prossimo impegno, in casa contro il Città di Chieti. La posizione di classifica resta quasi immutata, avendo pareggiato nello scontro diretto le due regine del Girone F, Terzigno e Sulmona: il Latina Sport Academy resta a sei punti, a 4 lunghezze dalla vetta.

Riguardo alle altre categorie che hanno visto impegnato il club nerazzurro nel week end appena trascorso: l’Under 19 nazionale è stata protagonista di una splendida rimonta negli istanti finali con il Forte Colleferro, culminata con il punteggio di 6-6; l’Under 17 Elite è stata battuta 14-1 dal Latina C5; l’Under 15 Elite ha perso 2-1 contro la Fortitudo Pomezia; la serie D Femminile si è arresa con lo stesso risultato alla Virtus Prenestino; la serie D maschile ha battuto a domicilio la Polisportiva Cavese per 7-4; gli Esordienti Under 13 sono stati superati 9-7 dal Velletri.