Cadavere sulla ferrovia Roma – Napoli, ritardi e disagi

Un tragico evento ha segnato la giornata dei pendolari nel Lazio, in particolare quelli che utilizzano la linea ferroviaria Roma-Napoli. La scoperta di un cadavere tra le stazioni di Roma Termini e Tiburtina ha causato ritardi e rallentamenti per l’intera giornata.

Alle 9.30, è stato segnalato il ritrovamento del corpo di un uomo, presumibilmente di origine nigeriana, presso la stazione Termini, nei pressi del binario 1 est. Sul luogo sono intervenuti la Polfer e la Polizia scientifica per indagare sull’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma non si esclude l’ipotesi di investimento da parte di un convoglio.

Per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e gli accertamenti necessari, è stata interrotta la circolazione dei treni. Questo ha causato notevoli disagi per i viaggiatori che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per gli spostamenti essenziali a Roma, in particolare molti ciociari che hanno dovuto affrontare nuovi problemi.

Numerosi passeggeri hanno segnalato forti ritardi, fino a 60 minuti, e la cancellazione di alcuni treni regionali. Solo di recente si è registrata una graduale ripresa della circolazione, dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Un lunedì nero che ha messo a dura prova la pazienza e la routine dei pendolari della zona.