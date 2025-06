Cade dal quad nei campi: grave un minorenne di Aprilia

È stato sbalzato violentemente dal quad su cui si trovava e ha riportato gravi ferite: è in condizioni serie un minorenne di Aprilia, vittima di un incidente avvenuto sabato pomeriggio nella zona compresa tra via Tropea e via Reggio Calabria. Il giovane come racconta l’edizione odierne di Latina Oggi, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambin Gesù, dove è attualmente ricoverato.

Sull’accaduto indaga la Polizia Locale, che ha avviato una serie di accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. Secondo le prime informazioni raccolte, pare che in quei momenti nei campi circostanti fossero presenti altri ragazzi a bordo di scooter.