E’ accaduto ad Aprilia, un anziano di 80 anni è improvvisamente caduto, forse a causa di un malore, mentre passeggiava il tratto di strada tra Via delle Margherite e via Dante Alighieri. Ottantenne che nel cadere per terra ha urtato fortemente la testa contro il manto stradale, immediato l’intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in condizioni disperate presso la clinica Città di Aprilia, dove è deceduto poche ore dopo.