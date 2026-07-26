Cade mentre pulisce la grondaia, paura per un 70enne a Sabotino

Attimi di paura nella prima mattinata di ieri per un settantenne rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre era intento a svolgere alcuni lavori di manutenzione nella propria abitazione. L’episodio si è verificato intorno alle sette in un’abitazione privata situata in strada Medusa, una traversa lungo strada Sabotino, a breve distanza dal centro del borgo. Stando ai primi rilievi, l’uomo era salito su una scala a pioli all’esterno della villetta per ripulire le grondaie ostruite quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. Nonostante l’impatto, il pensionato è riuscito a richiamare l’attenzione e a richiedere l’intervento dei soccorsi. La telefonata al numero unico per le emergenze 112 ha fatto scattare la procedura d’urgenza. Viste la dinamica della caduta e l’età del ferito, la centrale operativa ha mobilitato sia l’ambulanza con l’automedica, sia l’elisoccorso.

Dopo una prima valutazione sul posto da parte del personale sanitario, si è stabilito che il quadro clinico dell’uomo, per quanto serio, non richiedeva il trasporto in elicottero verso una struttura della Capitale. L’anziano è stato quindi trasferito in ambulanza con codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere sottoposto agli accertamenti e agli esami diagnostici necessari a escludere complicazioni. Sul posto sono giunte anche le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Latina per ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti e confermare la natura accidentale dell’evento.