Cade un pino a San Felice Circeo, paura in via del Faro

Inizia la prima conta dei danni dovuti dal maltempo in provincia di Latina. A causa delle forti raffiche di vento, a San Felice Circeo un pino di grandi dimensioni è caduto in via del Faro, a pochi passi da Piazzale San Francesco creando disagi e panico tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, che insieme agli agenti della Polizia Locale hanno messo in sicurezza la zona.

L’area è stata interdetta e a scopo precauzionale è stata chiuso anche Piazzale San Francesco. Con una nota il Comune ha rilasciato un numero per eventuali emergenze: 0773 522400, raccomandando ai cittadini di evitare la zona e di prestare massima attenzione. Sospeso anche il ricevimento al pubblico del Comando di Polizia Locale.