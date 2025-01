Cade un pino sull’Appia a Terracina, il Comune abbatterà tutte le piante pericolanti

Nella serata di domenica, un pino è caduto sulla via Appia, nei pressi di Terracina. Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto e non ci sono feriti. Sull’avvenimento di domenica sera sono intervenuti il sindaco Giannetti e l’Assessore all’Ambiente Maurizio Casabona:

”Eventi come quello di domenica sera, che per un caso fortuito non ha avuto conseguenze gravi e tragiche, deve farci comprendere una volta di più quanto oggi l’imprevedibilità e la violenza degli eventi atmosferici siano un serio rischio che non possiamo sottovalutare. Tutti amiamo il verde e comprendiamo perfettamente quanto sia indispensabile per la nostra vita, ma in alcune circostanze è necessario fare scelte nel solo ed esclusivo interesse della sicurezza e della salute della comunità”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti al quale ha fatto seguito proprio Casabona, evidenziando come questi non siano alberi adatti al contesto urbano.