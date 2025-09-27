Cadono calcinacci in centro, chiusa una parte di via Diaz

Piovono ancora calcinacci su Latina, questa volta in via Diaz, sopra la Feltrinelli, dove gran parte della strada – dal civico 2 al civico 12 – è stata transennata per consentire ai vigili del Fuoco di procedere con i lavori di messa in sicurezza del posto, dopo che alcune parti della facciata dell’edificio si sono infrante al suolo.

La polizia locale ha subito interdetto l’accesso al marciapiede e a parte della carreggiata, con lo stesso edificio che adesso sarà munito di accessi in sicurezza per i condomini. Nella serata di ieri è arrivata anche l’ordinanza firmata dal sindaco, Matilde Celentano, in merito all’interdizione della strada.