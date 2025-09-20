Calabrese condanna un Latina sterile nonostante l’uomo in più

Un Latina in superiorità numerica per gran parte della gara non riesce a trovare la via del gol e si infrange contro lo scoglio Monopoli. Una gara equilibrata, in cui gli ospiti, squadra ben attrezzata, non hanno sentito l’inferiorità numerica, mentre i nerazzurri hanno provato a conquistare la vittoria senza successo, subendo il gol decisivo nei minuti finali. Si tratta della terza sconfitta in campionato per il Latina in 5 giocate.

Cronaca

Al 7′, Battocchio ci prova dalla distanza, senza fortuna. 8′, Longo viene espulso dopo intervento VAR per fallo su Calabrese: Monopoli costretto a giocare in dieci. Il Latina prende il controllo e sfiora il gol in più occasioni: 24′, Parigi colpisce il palo; 28′, Hergheligiu impegna Piana. Gli ospiti replicano in contropiede e 45′, Scipioni va vicino al gol, respinto da Mastrantonio. Poco dopo, un clamoroso errore difensivo di Calabrese permette a Tirelli di segnare con un pallonetto, regalando la vittoria al Monopoli. Nel finale il Latina è vicino al pari ma a porta vuota col portiere fuori dei pali il difensore ospite è bravo a recuperare il pallone. Poco dopo Parigi calcia in area, il Latina chiama l’FVS per un presunto tocco di mano, ma nonostante la revisione l’arbitro non concede il rigore e fischia il finale.

Commento

Una sconfitta che fa male, frutto sicuramente di un errore individuale ma anche di una squadra che non è riuscita a imporsi per gran parte della gara. Il Latina ha mostrato buona volontà e diverse trame interessanti, ma è mancata la concretezza in fase offensiva e difesa, dove si sono registrati errori grossolani fino ad ora. La squadra di Bruno deve ancora lavorare molto, e le scelte tecniche oggi non sembrano aver dato i propri frutti.

Il campionato è appena iniziato, ma i risultati finora raccolti non sono entusiasmanti. Per invertire la rotta, il Latina deve riuscire a tradurre la determinazione in punti concreti e migliorare la gestione delle occasioni. Mercoledì, infatti, la squadra affronterà la Cavese, avversario ben organizzato e sostenuto dal pubblico di casa, ma comunque alla portata dei nerazzurri. Sarà fondamentale approcciare la gara con attenzione e cattiveria agonistica per conquistare punti preziosi per il Latina.