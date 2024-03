Calandrini: “Bene nomina Cenciarelli come commissario della Asl”

Nicola Calandrini, coordinatore Provinciale e Presidente della 5a Commissione Bilancio, ha espresso grande soddisfazione per la nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Commissario Straordinario dell’ASL di Latina: “Esprimo grande soddisfazione per la nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Commissario Straordinario della Asl di Latina – scrive nella nota Calandrini – Già Direttore Amministrativo dell’Azienda, Cenciarelli é una scelta che assicura una conoscenza profonda di un territorio così vasto e complesso, come delle sfide che dovrà affrontare l’Azienda nel prossimo futuro. Una professionalità femminile importante, in continuità con il lavoro svolto dalla Dottoressa Silvia Cavalli. La Asl di Latina è una delle Aziende Sanitarie Locali che saranno chiamate a gestire più risorse: dal PNRR, al Giubileo, fino alla costruzione del nuovo ospedale di Borgo Piave e di quello del Golfo. Come coordinatore provinciale del partito di maggioranza relativa della provincia e che guida il Capoluogo che esprime anche il Presidente della Conferenza dei Sindaci, offriró al neo Commissario Straordinario tutto il supporto e la collaborazione istituzionale per garantire la salute dei cittadini, la dignità dei pazienti e degli operatori sanitari. Ringrazio il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Andrea Urbani, per aver compiuto una scelta rispettosa del merito, delle capacità professionali e di un legame con il territorio della Provincia di Latina. Sono certo che, insieme, riusciremo a portare ancora più in alto la sanità pontina”.