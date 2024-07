Calandrini: “Celentano prima sindaca? Segno tangibile di buon governo”

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato del sindaco di Latina, classificato al quarto posto nel Governance Poll 2024 de Il Sole 24 Ore” ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

“Questo risultato è un chiaro segno che i cittadini apprezzano il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e riconoscono gli sforzi che sta facendo per migliorare la nostra città.”

“Il percorso è ancora lungo e ci sono molte sfide da affrontare, penso ad esempio al fronte del decoro urbano o a quello della gestione dei rifiuti” ha proseguito Calandrini. “Negli ultimi mesi, tuttavia, l’amministrazione guidata da Matilde Celentano ha messo a terra progetti significativi, che non solo mirano a migliorare l’aspetto estetico della nostra città ma anche a renderla più sostenibile e vivibile per tutti. Latina, ad esempio, con progettualità serie e di ampio respiro, sta sviluppando la sua vocazione di città universitaria; saranno poi realizzati progetti per ben 12 milioni di euro grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027. Si sta lavorando in prospettiva, non con misure elettorali a breve termine, e i cittadini lo hanno capito. Questo apprezzamento è una motivazione in più per continuare sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di rendere Latina un luogo sempre migliore per tutti.”

Concludendo, Calandrini ha affermato: “Quello di oggi non è un mero risultato da festeggiare. E’ successo già in passato che sindaci della nostra città raggiungessero alti livelli di gradimento, salvo poi perdere la fiducia dei cittadini. Il quarto posto nella classifica fatto registrare dal Sindaco Celentano deve invece rappresentare una nuova importante assunzione di responsabilità, uno sprone a fare ancora meglio e ad accelerare nel raggiungimento degli obiettivi preposti, che sono tanti ed ambiziosi”.