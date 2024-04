Calandrini (FdI): “In provincia alle Europee facciamo quadrato intorno a Giorgia Meloni e Nicola Procaccini”

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Latina è stato caratterizzato da grande partecipazione e determinazione, con il coordinatore provinciale, Senatore Nicola Calandrini, che ha guidato i lavori insieme a importanti figure del partito, tra cui l’Eurodeputato Nicola Procaccini, il vice coordinatore regionale Enrico Tiero e l’Assessore Regionale Elena Palazzo.

“Veniamo da una tre giorni in cui il nostro leader Giorgia Meloni ha rinvigorito il nostro spirito e ci ha fatto capire l’importanza del nostro impegno quotidiano. Abbiamo fatto tanto in questi ultimi anni, raggiunto risultati storici. Questa provincia non è da meno: abbiamo raggiunto il numero record di 7000 tesserati nel 2023; siamo alla guida di molti Comuni importanti della provincia, tra cui il Capoluogo in cui esprimiamo il Sindaco; abbiamo eletto ben 3 nostri candidati al Consiglio Regionale del Lazio; siamo risultati il partito più votato alle Provinciali. Questi risultati ci devono rendere soddisfatti ma equivalgono a un’assunzione di responsabilità senza pari. Soprattutto non ci permettono di abbassare la guardia”. Questo quanto detto ai dirigenti presenti dal Senatore Calandrini.

“Ora ci aspetta un’altra grande sfida: portare in Europa il metodo Italia. Cambiare gli equilibri del Parlamento Europeo, facendolo governare da forze di centrodestra. E’ un risultato ambizioso ma raggiungibile: ma per farlo dobbiamo impegnarci in prima persona. Tutti: amministratori, dirigenti, rappresentanti del partito a livello nazionale. E’ necessario fare quadrato attorno al nostro Leader Giorgia Meloni e al candidato della nostra provincia, Nicola Procaccini. Ho visto questo pomeriggio dirigenti motivati e desiderosi di lavorare a testa bassa per queste poche settimane che mancano al voto. Saremo tutti Giorgia Meloni e Nicola Procaccini, faremo campagna elettorale porta a porta ma non lo faremo semplicemente per chiedere i voti. Mostreremo ai nostri concittadini i risultati ottenuti dai governi locali, da quello nazionale e soprattutto in Europa. Sarà la nostra concretezza, ne sono certo, ad essere premiata” ha concluso Calandrini.