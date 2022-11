Calandrini nuovo Presidente Commissione Bilancio, le prime parole

A poche ore dall’elezione che ha portato il Senatore pontino Nicola Calandrini a Presidente della Commissione Bilancio del Senato, sono arrivate le prime reazioni ed i primi ringraziamenti del diretto interessato:

“Ringrazio Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per avermi dato questa opportunità e i commissari per avermi dato fiducia. Per me è un onore guidare la V Commissione Bilancio dopo che lo scorso anno per lungo tempo sono stato il solo a rappresentare l’opposizione di fronte a una maggioranza schiacciante nei numeri ma non nei temi. Intendo portare avanti il mio mandato con un solo obiettivo, lo stesso che mi ha guidato nella scorsa legislatura, dai banchi della minoranza: fare il bene degli italiani. Stiamo vivendo il momento storico più difficile della storia della Repubblica, tra venti di guerra, inflazione, caro energia. Dobbiamo affrontare questo scenario mettendo in campo ogni misura possibile, di concerto con il Governo, per portare l’Italia fuori dall’emergenza. La Commissione è chiamata a lavorare a breve sui decreti Aiuti e sulla Legge di Bilancio. Chiederò a tutti i commissari sin da subito responsabilità e collaborazione, a prescindere dalle appartenenze politiche. Non c’è un minuto da perdere, dobbiamo lavorare tutti, sin da subito, per dare risposte al Paese”.