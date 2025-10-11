Calandrini: “Piena convinzione nell’innocenza di Tiero”

Dopo l’annuncio già reso pubblico dell’auto sospensione del consigliere regionale Enrico Tiero da ogni incarico nel partito, Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, è intervenuto esprimendo apprezzamento per la decisione dell’esponente pontino, finito al centro di un’inchiesta che lo vede accusato del reato di corruzione. “Ringraziamo Enrico Tiero per la sensibilità manifestata con questa scelta – dichiara Calandrini –. È un gesto che dimostra senso di responsabilità e rispetto per il partito, oltre alla volontà di difendersi nelle sedi competenti senza che il proprio ruolo politico possa in alcun modo interferire”.

Il senatore pontino ha poi sottolineato come l’auto sospensione sia finalizzata a preservare l’immagine di Fratelli d’Italia, partito in cui Tiero “ha sempre rappresentato un riferimento leale e prezioso”. Pur ribadendo la massima fiducia nella magistratura inquirente, Calandrini ha espresso anche piena convinzione nell’innocenza di Tiero, sottolineando come lo stesso avrà modo di chiarire la propria posizione: “Siamo certi che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati”.

Infine, un richiamo alla cautela da parte di Calandrini: “Ricordo a tutti che la nostra Costituzione tutela il principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio. Per questo invitiamo ad affrontare questa vicenda con equilibrio e senza processi sommari, tanto più in una fase ancora iniziale”.