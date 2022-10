Calci, pugni ed insulti ad un ragazzo gay: quattro arresti a Terracina

Calci, pugni e insulti solo per avere la colpa di essere omosessuale, è questa la motivazione per cui un ragazzo di Terracina è stato, lo scorso 31 agosto, picchiato ed insultato da 4 persone all’interno di un esercizio commerciale a Terracina. All’alba di questa mattina è arrivata la svolta nelle indagini che si sono concluse con l’arresto dei quattro, tutti maggiorenni e già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno eseguito le quattro misure cautelari su richiesta della Procura di Latina, per gli arrestati ritenuti responsabili di aver aggredito, procurando lesioni alla vittima, minacciato con frasi intimidatorie e discriminatorie connesse al suo orientamento sessuale. Fondamentali, nel lavoro dei militari di Terracina, sono state le telecamere di video sorveglianza de bar in cui il malcapitato stava facendo colazione ed in cui è avvenuto il fatto, che hanno permesso agli investigatori di risalire ai quattro autori dell’aggressione. Per i tre pregiudicati sono scattati gli arresti domiciliari mentre per il quarto, incensurato, è arrivato l’obbligo di firma.