Calcinacci dall’acquedotto, il Francioni resta tutto agibile

In seguito ai recenti distacchi di calcinacci dalla torre idrica situata nei pressi della tribuna coperta dello stadio Domenico Francioni di Latina, si è svolto un tavolo di coordinamento tra Comune, Acqualatina e la società Latina Calcio. La riunione ha avuto l’obiettivo di definire azioni immediate per garantire la sicurezza degli spettatori e dell’area interessata.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti del Comune, tra cui gli assessori Massimiliano Carnevale (Lavori pubblici), Ada Nasti (Patrimonio) e Andrea Chiarato (Sport), i vertici di Acqualatina, responsabile della manutenzione della torre idrica, e il presidente del Latina Calcio, società concessionaria dello stadio.

Secondo i Vigili del Fuoco, i distacchi sarebbero dovuti al deterioramento del rivestimento della torre idrica, la cui area di influenza si estende parzialmente alle vie di esodo dello stadio. Per questo motivo, è stata emessa un’ordinanza che intima ad Acqualatina di intervenire per mettere in sicurezza la struttura.

L’assessore Andrea Chiarato ha rassicurato i tifosi: “Lo stadio resta agibile e accessibile. L’intervento riguarda esclusivamente l’area riservata a stampa e autorità. Per le prossime partite saranno predisposti percorsi alternativi per garantire il normale svolgimento delle attività sportive.”

Intanto, Comune e Latina Calcio lavoreranno insieme per individuare soluzioni che minimizzino i disagi fino al completamento degli interventi.