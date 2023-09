Calcio a 5, cade il Latina: 5-1 per il Parioli

Inizia con una sconfitta il cammino del Latina in campionato. La squadra guidata dal coach-player Terenzi incappa nel Parioli e cede il passo per 5-1.

Il match è molto equilibrato sin dalle prime battute: Funaro ha l’occasione di sbloccarla sotto porta, ma calcia a lato. Occasione d’oro anche per il Latina: Barigelli si oppone su un tentativo di De Petris. A 40” dalla sirena, si spezza l’equilibrio: transizione perfetta del TC Parioli, Del Nero serve Funaro che non sbaglia e fa 1-0. Gli ospiti cercano subito la reazione, il tentativo di Piovesan si infrange sul palo e si va al riposo con i nerazzurri in svantaggio. Il TC Parioli, ad inizio ripresa, trova il 2-0: lancio di Barigelli, incomprensione tra Ciarla e Pompili e Dos Santos a porta sguarnita trova la via della rete. Il Latina cerca di rimettersi in carreggiata ma un super Barigelli sbarra la strada a De Petris per ben due volte. E’ la sliding doors definitiva della gara per il TC Parioli, tra il 10′ e il 12′, cala il poker con Frangipane e Fiore. Terenzi accorcia a 3′ dal termine, ma Dos Santos firma la sua doppietta personale, fissando il punteggio sul 5-1 definitivo.

Il risultato parla chiaro – sottolinea subito il coach-player Andrea Terenzi – non dobbiamo cercare scuse: complimenti al TC Parioli per la prestazione. Noi lavoreremo sin da subito per proporre un gioco e un risultato migliore”.

Archiviata la sconfitta di sabato, il Latina pensa da subito alla prossima partita. I ragazzi di mister Terenzi, sabato prossimo alle 15, ospiteranno il Levante Roma al PalaPark per la seconda giornata di campionato.

Il tabellino:

TC Parioli-Latina 5-1 (1-0 pt)

TC Parioli: 2 Pavolini, 4 Fiore, 5 Frangipane (K), 7 Del Nero, 8 Giarratana, 9 Donfrancesco, 11 Gay, 13 Dos Santos, 14 Fiore, 16 Funaro, 20 Barigelli, 26 Colajanni. All. Ciufoletti.

Latina: 4 Persichino, 7 Romeo, 8 Terenzi, 9 Piovesan, 10 Pompili (K), 11 Antobenedetto, 16 De Marco, 17 Ciarla, 20 Bacoli, 21 De Petris, 22 Fontenova, 61 Cacciotti. All. Terenzi

Marcatori: 19’20” Funaro (TCP), 21’50” Dos Santos, 30’26” Frangipane’ 31’52” Fiore, 36’34” Terenzi, 38’26” Dos Santos.

Arbitri: Denise Colella (Frosinone) e Gianluca Vizzaccaro (Cassino)

Ammoniti: nessuno