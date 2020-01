Latina alza bandiera bianca. Nello scontro diretto con l’Aniene, la Lynx, ancora una volta in campo con una squadra di giovanissimi, cede per 9-0 e sprofonda all’ultimo posto. Non c’è mai partita al Pala To Live, con la Cybertel che chiude il primo tempo avanti di quattro reti e nella ripresa conclude l’opera con altre cinque, conquistando il primo successo stagionale. Trascinatori dei laziali sono Sanna e Villalva, autori di un poker e di una tripletta, che raggiungono quota 18 e 16 gol in campionato. Poche, pochissime le speranze di uscire indenne dalla lotta per non retrocedere, per Latina, se non si riuscirà a raddrizzare velocemente una situazione diventata ormai disperata.

CYBERTEL ANIENE: Timm, Schininà, Taloni, Sanna, Mazoni, Anas, Medici, Kullani, Villalva, Alemao, Pilloni, Faziani, Mariano, Costantini. All. Micheli

LYNX LATINA: Maggi, Rábl, Palmegiani, Lo Cicero, Jander, Aiello, Schleder, Tavares, Jodi Vives, Greco, Johnny, Miserina, Menichella, Sportoletti. All. Nitti

MARCATORI: 2’45” p.t. Mazoni (A), 5’33” Villalva (A), 8’38” Sanna (A), 18’14” Sanna (A), 10’40” s.t. Villalva (A), 13’13” Medici (A), 18’28” Villalva (A), 18’51” Sanna (A), 19’55” Sanna (A)

AMMONITI: Lo Cicero (L), Anas (A), Taloni (A)

ARBITRI: Antonio Marino (Agropoli), Fabiano Maragno (Bologna) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2)

