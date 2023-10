Calcio a 5: il Conit Cisterna debutta con il Club Sport Roma

Sabato 14 ottobre alle ore 18:00, al palazzetto dello sport di viale delle Province di Cisterna, il Conit Cisterna dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino riceverà la visita del Club Sport Roma. L’ingresso per questo match sarà gratuito e si attendE un grande pubblico ad aprire ufficialmente la stagione dopo la Coppa della Divisione, che ha visto la formazione Under 23 del Conit Cisterna centrare il passaggio al secondo turno.

«Abbiamo ambizioni e sono molto soddisfatto del mercato, che abbiamo portato avanti con il direttore sportivo Pardo e sono anche felice di essere in società con un presidente, che crede così tanto nello sport come Luigi Iazzetta – spiega Tomas Martino -. La società ha quattro anni di vita e ha sempre vinto e vorremmo continuare a fare bene: possiamo dire che abbiamo anche una buona squadra Under 19, abbiamo aggregato tanti ragazzi di Cisterna con la serie D e ora ci aspettiamo di vedere sempre più sostenitori al palazzetto per spingere la squadra verso obiettivi importanti».

Il Conit Cisterna, con la formazione Under 23 è già scesa in campo al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna nella Coppa della Divisione: Stasino e compagni hanno centrato il passaggio del turno grazie al pareggio con il Latina e la vittoria imposta al Cus Molise. In quella circostanza c’è stato il primo vero abbraccio con il pubblico che ha seguito con passione l’incontro.

«Come ogni prima di campionato ci sono sempre tante insidie e a questo si aggiunge il fatto che affrontiamo una squadra che ha fatto molti cambiamenti, c’è un allenatore nuovo e tanti giocatori appena arrivati – chiarisce il tecnico Massimiliano Serpietri, supportato dal suo secondo Gerardo Abbagnale, e dal resto dello staff composto da Sandro Tonini e Lorenzo De Gennaro -. I nostri avversari hanno ottime individualità e poi posso dire che conosco bene il loro allenatore, un tecnico molto preparato, sicuramente mi aspetto una sfida difficile contro una squadra che vorrà prendersi i tre punti. Noi abbiamo lavorato bene e fatto una preparazione importante, abbiamo cercato di creare un gruppo con il ritiro a Fiuggi: ci siamo allenati tutti i giorni senza saltare mai un allenamento e sotto questo punto di vista posso dire che i ragazzi sono eccezionali». A Cisterna cresce l’attesa per questa sfida che apre di fatto la stagione del Conit Cisterna. «Aspettative? Vogliamo cercare di vincere il maggior numero di partite possibile e poi a dicembre potremo fare una valutazione più corretta della dimensione che abbiamo in questo campionato – conclude il tecnico -. Le sensazioni sono ottime perché la società mi ha messo a disposizione un organico importante, giocatori ottimi in tutti i ruoli, gente esperta e ragazzi giovani e molto promettenti come abbiamo visto nella Coppa della Divisione».