Calcio a 5, Latina Sport Academy: ripescaggio in Serie B

La Latina Sport Accademy ha annunciato ufficialmente, con entusiasmo ed orgoglio, il ripescaggio nel Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a 5.

Torna il futsal pontino sulla ribalta nazionale, dopo le stagioni nella massima serie del Latina Calcio a 5 sotto la gestione La Starza, Questa la nota apparsa sul profilo facebook del club:

“Riportare al Palabianchini un campionato Nazionale che una città come Latina merita, è stato uno dei primi obiettivi, che ci eravamo prefissati e che con grande impegno e tenacia siamo riusciti in poco tempo a centrare.

Volevamo offrire ai giovani talenti del nostro territorio provenienti dalla nostre giovanili Under 15 élite, Under 17 élite e Under 19 Nazionale l’opportunità di misurarsi a livello nazionale, senza dover migrare verso altre realtà fuori città.

Latina ha dimostrato quando ce n’è stata l’occasione di avere le risorse e la capacità di raggiungere traguardi importanti nello sport, e il Latina Sport Academy attraverso l’esperienza, la competenza e la determinazione della propria dirigenza ha come obiettivo proprio quello di agevolare il raggiungimento di questi traguardi.

Riempiamo le tribune del Palabianchini, facciamo vibrare la curva e trasformiamo ogni partita in una festa indimenticabile! L’entusiasmo e l’amore per lo sport sono il nostro motore, e insieme possiamo raggiungere i traguardi che la nostra città merita”.

Questo il commento di Andrea Bruzzese, fondatore del progetto, nonché allenatore sia di prima squadra, che Under 23 : “Potrei dire tante cose, ma non serve.

Come faccio ormai da anni anziché far parlare la tastiera preferisco far parlare i fatti.

Questo percorso non nasce oggi, con l’acquisto di un titolo è un percorso che dura da anni. fatto da molti sacrifici gioie e dolori.

Ora però è ufficiale, Latina avrà di nuovo una squadra nel nazionale di calcio a 5.

Giocheremo nella “nostra casa”, il Palabianchini il palazzetto più bello d’Italia (scusate se sono di parte).

Non sono da solo, non andrei da nessuna parte, ho una squadra fortissima e non vedo l’ora di presentarvela.

I miei primi ringraziamenti vanno al Comune di Latina, nelle persone di Roberto Tozzato e Paolo Cestra, che insieme all’’assessore allo sport Andrea Chiarato, ci hanno permesso di tornare a giocare a Latina

Ora c’è tanto da fare.

Stiamo costruendo tutta la scuola calcio Élite

Avremo under 13, 15 e 17 la 19 e 23 nazionale, ma sopratutto la serie D Femminile con il progetto di creare da subito l’under 21, sempre femminile

Come dice lo slogan scendi in campo con noi … ora c’è bisogno di tutte le persone che credono in questo progetto, per una collaborazione. Contattatemi pure”.