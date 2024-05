Calcio a 5: lo Sporting Terracina concede il bis e approda in Serie C1

Grande soddisfazione in casa dello Sporting Terracina per la promozione nel futsal. La società del Presidente Massimo Caringi ha ottenuto il salto di categoria in Serie C1, a soli due anni dalla promozione in C2. Già la scorsa stagione, i terracinesi si erano distinti con un quarto posto finale da neopromossa, spingendo la dirigenza a rivoluzionare l’organigramma per la stagione 2023.

Affidata la gestione tecnica al pivot fondano Marco Parisella e al capitano Antonio Pariselli, la squadra ha mantenuto la totalità dei giocatori della stagione precedente. Quest’anno è stato caratterizzato da un cammino entusiasmante e un finale trionfale, culminato con il terzo posto nella regular season e l’avventura nei play-off di C2.

Nel primo turno dei play-off, lo Sporting ha affrontato e sconfitto il quotato Sette Camini con un sonoro 6 a 1, approdando in semifinale. A Colleferro, contro il Bracelli Club, i terracinesi hanno conquistato l’accesso alla finale dei play-off, disputata sul campo neutro di Ferentino contro la Neroniana di Anzio.

Dopo essere andati sotto di una rete nel primo tempo, Mister Parisella ha saputo riorganizzare la squadra, ottenendo il pareggio e portando il match ai rigori. Qui, lo Sporting Terracina è stato impeccabile, conquistando la promozione nel campionato regionale di C1.

Il segreto del successo, secondo il presidente Caringi, è stato l’amicizia, il rispetto, il lavoro e l’abnegazione, insieme a un clima familiare che ha permeato tutta la società. “Vorrei ringraziare tutti i ragazzi, i dirigenti, le famiglie e le attività commerciali che con il loro generoso contributo hanno permesso il raggiungimento di questo storico risultato,” ha detto commosso.