Calcio a 5, Ponso fiducioso: “Latina pronto a competere per i playoff”

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Lazio contro La Pisana, il Latina Calcio a 5 ha già voltato pagina e si prepara al prossimo impegno in campionato contro la Forte Colleferro. Tiziano Ponso, il bomber nerazzurro arrivato in estate dall’ex Conit Cisterna, si mostra fiducioso nelle potenzialità della squadra e punta a proseguire sulla strada giusta: “È presto per fare bilanci, ma dobbiamo affrontare ogni partita con il giusto spirito. Il nostro obiettivo è migliorare rispetto alla scorsa stagione e agganciare la zona playoff. Il gruppo è nuovo ma si è già ben amalgamato, possiamo crescere e vincere contro chiunque”.

Ponso ha sottolineato l’importanza di recuperare i punti persi nelle prime giornate, ricordando che avversarie forti come Ardea, Gap, Gaeta e Colleferro sono ancora tutte da affrontare. La fiducia è alta, e l’attaccante è convinto che la squadra abbia tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli.

Mentre la squadra di Serie C1 sarà impegnata sabato al Palapark, la formazione di Serie D guidata da Vincenzo Colaninno tornerà in campo già venerdì per riscattare la sconfitta nell’esordio, affrontando il Real Lems nel primo derby pontino della stagione.