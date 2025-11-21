Calcio a 5, Serie A2: domani super match tra Cisternia e Formia

Il Cisterna torna in campo per una sfida ad altissima quota. Sabato 22 novembre, al PalaMendola di Formia, la squadra pontina farà visita alla capolista, a punteggio pieno, Formia Futsal nel big match della 7ª giornata del campionato di Serie A2.

Dopo il roboante successo per 9-2 sul Castellana, la squadra cisternese vuole dare continuità alla prestazione di carattere mostrata nell’ultimo turno e misurarsi con la formazione al momento più in forma del girone.

A presentare il match è il Presidente Tomas Martino, che non nasconde il valore dell’avversario e mette in chiaro lo scenario:
“Il Formia è senza dubbio la grande favorita per la vittoria del campionato. Hanno iniziato con sole vittorie, con una continuità e una maturità che appartengono a squadre di categoria superiore. Andiamo a giocare in casa loro e questo rende la sfida ancora più complicata. Proprio per questo dobbiamo restare concentrati solo su di noi: lavorare, migliorare e affrontare ogni gara con umiltà. Sappiamo chi abbiamo davanti, ma sappiamo anche cosa possiamo diventare.”

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’ASD Cisterna 5.

