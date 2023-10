Calcio a 5, Serie B: esordio vincente del Conit Cisterna

Il Conit Cisterna vince 3-2 il match con il Club Sport Roma, risultato maturato al termine di una sfida intensa, giocata contro un avversario che ha dimostrato determinazione. Al debutto nel campionato di calcio a 5 di serie B la formazione pontina ha abbracciato anche il grande pubblico che ha seguito la partita al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna.

«Sono contento del risultato finale e soprattutto della grande prova del collettivo perché ho visto che i ragazzi si sono aiutati, compresi quelli che per infortunio o per scelte tecnico tattiche sono stati costretti ad andare in tribuna hanno incoraggiato i compagni sul campo – ha chiarito mister Serpietri a fine gara – la partita è stata bellissima con un clima stupendo e in un palazzetto che ci ha sostenuto molto: queste sono sfide complicate per tantissimi motivi e i nostri avversari hanno cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a portare a casa la partita. Riusciamo sempre a trovare la soluzione o singolarmente o con le giocate del gruppo. Cosa non mi è piaciuto? Forse siamo stati un po’ troppo leggerini sui gol subiti, per il resto posso dire che fisicamente stiamo bene e a livello psicologico sanno che campionato dobbiamo giocare perché la società si aspetta cose importanti da questo gruppo».

Il Cisterna incassa il primo gol dell’incontro: Giuliani porta in vantaggio la formazione capitolina, ma i padroni di casa prima impattano con Chianese e poi sorpassano con Stasino per il 2-1 con cui le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo. Il Club Sport Roma è una squadra bene organizzata che ha impresso molta intensità così il pareggio (2-2) è la naturale conseguenza di una sfida combattuta e con tante occasioni da gol. Il Cisterna nella ripresa centra due pali e fallisce due tiri liberi ma il match lo decide Stasino con il gol del 3-2 che chiude i conti.