“Calcio e Solidarietà” alla BIP Arena nel ricordo di Daniele Mariani

Appuntamento domani sera, dalle ore 19, alla BIP Arena di Piazza del Popolo con “Calcio e Solidarietà”, l’evento organizzato dall’associazione Gran Galà del Calcio Pontino per ricordare Daniele Mariani e sostenere un’importante iniziativa benefica.

L’obiettivo della serata è raccogliere fondi per l’acquisto di due altalene inclusive destinate ai bambini con difficoltà motorie, che saranno installate al Parco San Marco e al Parco Falcone e Borsellino.

Il programma prevede l’esibizione delle Official Cheerleaders dell’Istituto Galilei-Sani, seguita da una serie di partite di calcio a 5 che vedranno protagonisti ex calciatori del Latina, amici di Daniele Mariani e diverse rappresentative del territorio. A dirigere gli incontri saranno gli arbitri della sezione AIA di Latina.

“Siamo un’unica grande squadra, che si muove con il cuore nel ricordo di Daniele e con il pensiero rivolto a chi è meno fortunato di noi. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di due altalene per chi ha difficoltà motorie, da posizionare al Parco San Marco e al Parco Falcone e Borsellino. Quello che succederà sul campo domani è relativo”.

A dirlo è Gennaro Ciaramella, grande amico di Daniele Mariani e ideatore del Gran Gala del Calcio pontino. Una serata all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà, con un unico obiettivo: trasformare il calcio in un’occasione concreta di aiuto per la comunità.