Calcio ed editoria, il libro sulla Nazionale di Mauro Grimaldi

La presentazione del libro “Storia d’Italia del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti” si terrà nei locali della Palestra Comunale domani 25 settembre alle ore 10:00.

Oltre all’autore Mauro Grimaldi interverranno anche Alessio Sartori, Vicesindaco con delega allo sport, Gianluca Bonetti, presidente del Consiglio comunale, la Dirigente scolastica Miriana Zannella e il direttore editoriale della casa editrice Lab DFG Giovanni Di Giorgi. Modera l’incontro il giornalista Fabio Benvenuti.

In esclusiva sarà esposta la Coppa del Mondo.

I primi due volumi di “Storia d’Italia del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti” coprono un lungo arco di tempo che va dal 1850, dove la nascita vera e propria dello sport più seguito al mondo si intreccia con le vicende dell’Unità d’Italia, fino al 1998. Il calcio è un punto di riferimento nell’immaginario collettivo per la sua enorme capacità di penetrazione nel sociale, nel mondo del lavoro e della comunicazione.

In questi volumi Mauro Grimaldi scava a fondo nella storia del calcio, avvalendosi non solo delle proprie conoscenze professionali ma attingendo anche a materiali d’archivio organizzati per la prima volta in modo organico.